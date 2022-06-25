صحيفة: الولايات المتحدة تشتكي من “ألم” العقوبات ضد روسيا

2022/06/25 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم تتوقع الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها بعد فرض عقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقريرها “التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواجه خيبة أمل وألم بسبب العقوبات ضد روسيا”.على وجه الخصوص، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رفض أو الإعلان عن […]

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