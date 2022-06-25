ما الذي يجب عمله عند شعورك بالدوار

2022/06/25 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الدكتور يوري سيريبريانسكي، أخصائي أمراض القلب، أن الشعور بالدوار يمكن أن يكون إشارة لمشكلات الضغط.وأوضح ما يجب عمله في هذه الحالة.ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك” إلى أن أسباب الدوار كثيرة ومتعددة، وغالبا ما يظهر عند انخفاض مفاجئ لمستوى ضغط الدم، ويمكن أن يعاني من هذه الحالة […]

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