المغرب.. إيقاف لاعب اتحاد طنجة بسبب

2022/06/25 | 09:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد كرة القدم في المغرب إيقاف اللاعب الغابوني الدولي أكسيل مايي، لاعب اتحاد طنجة، لما تبقى من مباريات الموسم الكروي المحلي بسبب "تصرف غير لائق" تجاه الجماهير في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة 27 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

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