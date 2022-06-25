2022/06/25 | 09:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الانواء الجوية، ان موجة الغبار والعاصفة الترابية تبدأ من بعد ظهر اليوم السبت وتستمر حتى صباح غد الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان :” ان البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بعد ظهر اليوم السبت ، تؤدي الى تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية ابتداء من نينوى ثم تشمل اربيل واجزاء من دهوك والسليمانية وكركوك وتكريت والانبار وبغداد وديالى وكربلاء وبابل واجزاء من النجف”.

واضافت ان ” هذا الجو سيستمر حتى صباح يوم الاحد “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تحدد موعد بدء وانتهاء الغبار والعاصفة الترابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تحدد موعد بدء وانتهاء الغبار والعاصفة الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).