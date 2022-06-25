مصرف الرافدين ينفي ايقاف منح السلف ويؤكد استمراره بمنحها

2022/06/25 | 09:46 - المصدر: وكالة خبر

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نفى مصرف الرافدين ايقاف منح السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، مؤكدا الاستمرار بمنحها .

وذكر المصرف في بيان ، انه “مستمر بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، ولا صحة لايقافها”، مبينا :” ان التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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