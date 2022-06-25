وفاة ثلاثة اشخاص بحادث مروري في بابل

2022/06/25 | 09:53 - المصدر: وكالة خبر

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توفي ثلاثة اشخاص في حادث مروري شمال الحلة مركز محافظة بابل .

وقال مصدر في شرطة بابل :” ان عجلة اصطدمت بصهريج لنقل الوقود على الطريق بين ناحية الاسكندرية وقضاء المسيب شمال الحلة ، وادى الحادث الى وفاة ثلاثة اشخاص كانوا يستقلون العجلة “.

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