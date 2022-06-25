الإمارات تسجل وقوع زلزال جنوب إيران بقوة 6 درجات

2022/06/25 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، السبت، تسجيل وقوع زلزال بقوة 6 درجات جنوب إيران، في ساعة مبكرة صباحا.

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