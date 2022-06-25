رقص وسرقة.. كاميرا تفضح ما حدث داخل منزل فاخر بعد اقتحامه

2022/06/25 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحدى المناطق الراقية جنوب مقاطعة والتون الهادئة والسياحية في ولاية فلوريدا الأمريكية قد لا يتوقع البعض أبدًا حدوث نشاط غير قانوني، إذ أقدم قرابة 200 طفل على اقتحام منزل تقدر قيمته بملايين الدولارات وأقاموا حفلة منزلية غير قانونية بداخله.

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