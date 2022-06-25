2022/06/25 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت القوات الامنية، اليوم السبت، من اعتقال ارهابيين اثنين بارزين أثناء محاولتهما التسلل في نينوى.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال عنصرين بارزين من تنظيم داعش الإرهابي البارزين اثناء محاولتهما التسلل الى قضاء الحضر في محافظة نينوى".

واضاف أن "القوات الأمنية صادرت الأسلحة الخفيفة التي كانت بحوزتهما".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صيد ثمين.. اعتقال عنصرين بارزين في داعش جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صيد ثمين.. اعتقال عنصرين بارزين في داعش جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).