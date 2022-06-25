استقرار اسعار الدولار بالأسواق المحلية

2022/06/25 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً لليوم الثاني بالاسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد مراسل (بغداد اليوم) اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الشمال

البيع 149.250 دينار

الشراء 148.250 دينار

الجنوب

البيع 149.000 دينار

الشراء 148.000 دينار

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