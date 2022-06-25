“ربات بيوت” الحلبوسي فوق “زها حديد” وشقيقه يضرب القانون والرئيس ينتهك البرلمان!

2022/06/25 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اثار المدعو مثنى الحلبوسي غضبا شعبيا واسعا جراء اعتدائه على سلطة القانون، وسط دعوات وهجوم واسع ضد شقيقه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي بات الاكثر خرقا بين الرئاسات لمجلس النواب.ولم ينس الشارع العراقي ما قام به محمد الحلبوسي من حصوله على استثناء لجميع افراد عائلته من ربات بيوت واصحاب محال لاصدر جوازات […]

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