العراق يسجل أكثر من مليون عاطل عن العمل

2022/06/25 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، عن تسجيل أكثر من مليون عاطل من مختلف الفئات وخريجي وزارتي التعليم العالي والتربية خلال المدة الماضية، فيما أبرمت اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية لتطوير مناهج التدريب.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قطاع العمل هو مسؤولية الوزارة […]

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