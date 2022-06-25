حريق يلتهم محال ومخازن وسط بغداد - عاجل

2022/06/25 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع بمخزن ومحلات ضمن مجمع المشن في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل شركة لتجارة المستلزمات الزراعية تحتوي على مخزن ومحلات تجارية ضمن مجمع المشن في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضاف، أن "فرق الاطفاء استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث".وتابع، أن "فرق الاطفاء نفذت بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط مخزن الشركة المحترق، لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار إلى، أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في أسلاك سحب المولدات الكهربائي مما أشعل الحريق بادئ الأمر" .

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