كبرى شركات النفط العالمية تبدأ بالانسحاب من إقليم كردستان

2022/06/25 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بدأت كبرى شركات النفط العالمية الانسحاب من إقليم كردستان وذلك بعد إبلاغها من قبل الحكومة الاتحادية على وقع الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل حول قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم.

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة، إن كبرى شركات النفط العالمية من أصول أميركية، انسحبت من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.

وبحسب منشور للمرسومي فقد “أعلنت شركة بيكر هيوز الامريكية للخدمات النفطية التزامها الكامل بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم 59 اتحادية/ 2012 وتعليمات وزارة النفط واللجنة التوجيهية العليا بخصوص نفط إقليم كردستان”.

وأوضح أن “بيكر هيوز تعد من أكبر شركات العالم في مجال خدمات الحقول النفطية وتقوم بتزويد قطاع صناعة النفط والغاز بالمنتجات والخدمات للآبار النفطية، تقييم التكوين، إكمال الآبار، والاستشارات حول الإنتاج والاحتياطي”.

وتابع المرسومي، “تعمل بيكر هيوز في أكثر من 120 دولة حول العالم.



اجمالي أصولها 38 مليار دولار ويعمل فيها 60 الف موظف، وللشركة اعمال عديدة في كردستان منها تنفيذها لخطط التطوير في حقلي غاز ميران وبينا باوي”.

يشار بان الحكومة الاتحادية كانت قد امهلت الشركات العاملة في الإقليم مدة 3اشهر للانسحاب لتقوم بغداد بعد ذلك باستخراج النفط بدل عنها الامر الذي رفضته أربيل جماة وتفصيلا.

يذكر بان قضاء إقليم كردستان كان قد رفض قرار المحكمة الاتحادية بشان نفطها مما وسع هوة الخلافات بينها خاصة وان بغداد اعتبرتها انقلاب على الدستور بحسب تعبيرها.

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