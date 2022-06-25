الرافدين ينفي إيقاف منح السلف

2022/06/25 | 10:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال مصرف "الرافدين" الحكومي، اليوم السبت، إنه مستمر في منح السلف للموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمتقاعدين، مؤكدا أن لا صحة لايقافها.

وأضاف في بيان أن التقديم على السلف يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

والخميس، أطلق "الرافدين"وجبة جديدة من سلف المتقاعدين، وأوضح في بيان أن السلفة الجديدة تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات.

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