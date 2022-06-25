خضروات يفضل تناولها مسلوقة

2022/06/25 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا خبيرة التغذية الروسية، أن بعض الخضروات من الأفضل تناولها مسلوقة، للحصول على الفائدة القصوى منها.وتشير الخبيرة إلى أن العديد من الخضروات لا تفقد خصائصها المفيدة للجسم بعد المعالجة الحرارية، بل تزداد فائدتها.لأن بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون الموجودة فيها تصبح سهلة الامتصاص بعد المعالجة الحرارية، وخير […]

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