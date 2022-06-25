إصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي جنوب شرقي الموصل

2022/06/25 | 10:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي جنوب شرقي الموصل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي انفجرت في منطقة الشيخ، بناحية الكوير جنوب شرقي الموصل”.وأضاف المصدر ان “الانفجار ادى الى إصابة امرأة تبلغ من العمر (52) عاماً صادف وجودها […]

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