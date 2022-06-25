احباط دكة عشائرية في بغداد

2022/06/25 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد تحبط دگة عشائرية وتلقي القبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة احبطت مفارز مركز شرطة الحبيبة التابع الى قيادة شرطة بغداد دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية بعد محاصرة مجموعة من المتهمين حاولوا القيام بإطلاق النار على واجهة احد المنازل وقيامهم بما يعرف بالدكة العشائرية حيث تم السيطرة على الموقف والقاء […]

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