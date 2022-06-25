تحذيرات من ارتفاع حاد في سعر مادة غذائية في ألمانيا

2022/06/25 | 10:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الرئيس التنفيذي لشركة “Sdzucker” الألمانية، نيلس بيوركسين، وهي أكبر منتج للسكر والكربوهيدرات الأخرى في أوروبا، من زيادة كبيرة في أسعار السكر.وقال رئيس الشركة الألمانية في مقابلة مع صحيفة “مانهايمر مورجن” نشرت اليوم السبت، إنه يمكننا ملاحظة هذه الزيادة اليوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تكاليف زراعة البنجر (شمندر) السكري، وكذلك […]

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