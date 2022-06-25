شجار اطفال يتحول لنزاع طاحن أنهى حياة رجل وسط الناصرية

2022/06/25 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اندلع نزاع مسلح، اليوم السبت، بسبب شجار أطفال في ذي قار أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وقال مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "شجاراً بين أطفال في احدى مناطق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار تطور لشجار بين الاهالي ومن ثم الى نزاع مسلح طاحن".

وأضاف أن "الحادث حصل في منطقة الفداء واسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين".

وأشار الى ان "القوات الامنية التي وصلت لمحل الحادث اعتقلت المسببين واتخذت الاجراءات القانوني اللازمة بحقهم".

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