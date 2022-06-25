أول شركة نفطية تنسحب من كردستان تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية

2022/06/25 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت شركة "بيكر هيوز" الأمريكية، اليوم السبت، الانسحاب من اقليم كوردستان، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

وذكر بيان للجنة العليا للنفط في كردستان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة الامريكية ابلغتها إلتزامها بقرار المحكمة الاتحادية رقم 59 لعام 2012 والانسحاب، لتكون بذلك أول شركة نفطية تمتثل لقرارات الحكومة العراقية وتغادر اقليم كوردستان".

وكانت وزارة النفط العراقية قد بدأت سلسلة خطوات لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف إدارة نفط إقليم كردستان وجعله من صلاحيات الحكومة العراقية حصراً بعد فشل أربيل وبغداد في التوصل إلى صيغة اتفاق ينهي الأزمة المستمرة بينهما منذ أكثر من عقد، مطالبة من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بدلاً من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم.

وتعد "بيكر هيوز" شركة خدمات صناعية عالمية وواحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم.



تقوم بتزويد قطاع صناعة النفط والغاز بمنتجات وخدمات لحفر الآبار والإنتاج واستشارات المكامن النفطية.

وتعمل الشركة في اكثر من 120 دولة، ولها 60 الف موظف، ويقدر رأسمالها بـ 38 مليار دولار، كما تستثمر الشركة حاليا في الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

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