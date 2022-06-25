الكهرباء ترد على عضو في البرلمان بشأن ’شبهات فساد’: عليه تقديم الأدلة

2022/06/25 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد- إعلام وزارة الكهرباء

توضيحاً على ما ذُكر من قبل عضو مجلس النواب العراقي،السيد النائب " صلاح زيني " في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، بوجود شبهات فساد في فرع توزيع كهرباء ديالى، التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط،تنوه وزارة الكهرباء، ان ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجميع لممارسة اي دور رقابي وتؤكد شفافيتها بالعمل مع الجميع، وان على السيد النائب المحترم تقديم الأدلة التي تثبت ما جاء بتصريحه حول وجود فساد في الفرع المذكور، ومايتعلق بوجود مفسدين، وعليه تحديد أسماءهم وسيكون القضاء العراقي المعروف (بعدالته ووطنيته )هو الفيصل الوحيد .ونأمل من السيد النائب المحترم ومن خلال دوره التشريعي في قبة البرلمان العراقي، المطالبة بأطلاق تخصيصات مالية لصالح الكهرباء لتتمكن من المضي بأعمال مشاريعها الحاكمة والتي من شأنها ان تخدم المواطنين في جميع المحافظات،خصوصاً وان تعطيل الموازنات العامة يمثل تحدياً كبير لوزارة بحجم الكهرباء. وحيث ان محافظة ديالى،هي كباقي المحافظات العزيزة بحاجة إلى مشاريع فك أختناق الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو السكاني فيها وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة، وبحاجة ايضاً إلى نصب محطات جديدة ذات سعات مختلفة، منها محطات تحويلية ثانوية ١٣٢ك.ف ومحطات لتوزيع الطاقة الكهربائية ٣٣/١١ك.ف ومحولات قدرة وخطوط نقل للطاقة الكهربائية ١٣٢ك.ف و٣٣ك.ف .وان اموال الجباية اسهمت بشكل كبير في شراء المواد الحاكمة لفك أختناقات الشبكة الكهربائية في عموم مناطق محافظة ديالى وأجراء الصيانات الدورية والطارئة التي تحدث على شبكة التوزيع ومغذياتها .وتستخدم أموال الجباية لشراء المواد الحاكمة ورفد الشبكة بمحولات التوزيع ذات سعات مختلفة، الى جانب بناء محطات جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية ٣٣/١١ ك.ف وأستحداث خطوط ومغذيات لتغذية الشبكة الكهربائية ، وان اغلب المشاريع التي تم تشييدها في المحافظة هي من أموال الجباية وبالتعاون مع المحافظة من خلال خطة تنمية الأقاليم.جدير بالذكر، ان أموال الجباية نُفذت من خلالها مشاريع أستراتيجية فعالة ومهمة في عموم المحافظة، منها تشييد ونصب محطات ثانوية جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية ٣٣/١١ك.ف ومحطات ثابتة ومتنقلة ،اضافة الى تشييد العشرات من الخطوط والمغذيات المغذية لتلك المحطات المشيدة التي اسهمت في فك الاختناقات وأيصال التيار الكهربائي للمواطنين،وان جميع مبالغ الجباية يتم استحصالها وفقاً لتعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها رقم ١ لسنة ١٩٩٩ ويتم إيداعها في المصارف الحكومية بحسابات الفرع، وتخضع ايضاً للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولا يمكن التصرف بها إلا وفقاً للقانون.

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