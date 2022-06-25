2022/06/25 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، إحباط دگة عشائرية والقبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة الحبيبة التابع الى قيادة شرطة بغداد احبطت دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية بعد محاصرة مجموعة من المتهمين حاولوا القيام بإطلاق النار على واجهة احد المنازل وقيامهم بما يعرف بالدكة العشائرية حيث تم السيطرة على الموقف والقاء القبض على المتهمين وضبط الاسلحة والعجلة التي كانوا يستقلونها".

واضاف البيان أن "المتهمين تم التوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. إحباط دگة عشائرية والقبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. إحباط دگة عشائرية والقبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).