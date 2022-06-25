اصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة في الموصل – عاجل

2022/06/25 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – نينوىأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باصابة امرأة بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي انفجرت في منطقة الشيخ بناحية الكوير جنوب شرق مدينة الموصل أسفرت عن إصابة امرأة تبلغ من العمر (52) عاماً صادف وجودها في المكان الانفجار".

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