مبابي يكشف عن أحلامه في الموسم الكروي القادم

2022/06/25 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن أبرز أحلامه في الموسم الكروي القادم بعدما جدد عقده مع باريس سان جرمان حتى عام 2025.وقال نجم سان جرمان في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية: “الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وتصدر هدافي النادي على الإطلاق، يأتيان في مقدمة أهدافي للموسم القادم”.وأضاف مبابي: “لدينا القدرات التي […]

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