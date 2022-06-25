زلزال أفغانستان.. شاهد كيف تحوّلت المنازل الى مقابر لسكانها

2022/06/25 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب الزلزال القوي شرق أفغانستان في 22 يونيو/حزيران، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص، كما سوّت الكارثة أكثر من 2500 منزل بالأرض في مقاطعتين، وفقًا لخالد زدران، المتحدث باسم شرطة العاصمة كابول، وبينما يعيش الناس في حالة حداد على فقدان أحبائهم، يقول برنامج الغذاء العالمي إن عملية إعادة البناء قد تستغرق سنوات.

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