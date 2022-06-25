احباط دگة عشائرية والقبض على المتهمين شرقي بغداد

2022/06/25 | 11:31 - المصدر: وكالة خبر

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احبطت القوات الامنية دگة عشائرية في منطقة الحبيبية شرقي بغداد والقت القبض على المتهمين .

وذكرت وكالة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان :” ان مفارز مركز شرطة الحبيبة التابع الى قيادة شرطة بغداد احبطت دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية بعد محاصرة مجموعة من المتهمين حاولوا القيام باطلاق النار على واجهة احد المنازل “.

و اضافت :” تمت السيطرة على الموقف والقاء القبض على المتهمين وضبط الاسلحة والعجلة التي كانوا يستقلونها”.

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