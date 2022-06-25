أول شركة نفطية تغادر الاقليم تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية

2022/06/25 | 11:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قررت شركة “بيكر هيوز” الأمريكية الانسحاب من اقليم كردستان، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم.وأبلغت الشركة الامريكية اللجنة العليا للنفط في الاقليم إلتزامها بقرار المحكمة الاتحادية رقم ٥٩ لعام ٢٠١٢ والانسحاب، لتكون بذلك أول شركة نفطية تمتثل لقرارات الحكومة العراقية وتغادر اقليم كردستان.وكانت وزارة النفط العراقية […]

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