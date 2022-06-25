القبض على 8 مطلوبين بمناطق متفرقة في بغداد

2022/06/25 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتمكنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، من القبض على 8 متهمين من المطلوبين قضائياً، من بينهم متهم محكوم غيابياً، مشيرة إلى أن عمليتها الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضاف أن "من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم عصابة للسرقة مكونة من متهمين اثنين بعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بتواجدهما ضمن منطقة الأعظمية بجانب الرصافة، ومتهمين آخرين بالقتل العمد والتزوير والدكة العشائرية". وتابع أن " المتهمين ضبط بحوزتهما عدداً من الأسلحة غير المرخصة والهويات المزورة، جاء ذلك خلال ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تعاون المواطنين، حيث تم تشكيل فريق عمل والتوجه الى مكان الحادث والقبض عليهما في منطقة حي الكوفة شرقي العاصمة بغداد".وأشار إلى "القبض على متهم آخر محكوم غيابياً في سيطرة شاطئ التاجي بجانب الكرخ، بالإضافة الى ضبط عدد من المواد المتفجرة والأسلحة والأعتدة غير المرخصة ضمن منطقة الشعب/الجمعيات".وأكد البيان أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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