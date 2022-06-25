الاستخبارات تطيح بصاحب الطائرة الشراعية الناقلة للمخدرات في البصرة- عاجل

2022/06/25 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةافاد مصدر امني، اليوم السبت، بتمكن الاستخبارات من الإطاحة بصاحب الطائرة الشراعية الناقلة للمخدرات في البصرة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "جهاز الاستخبارات تمكن من الإطاحة بتاجر المخدرات رهيف عامر صاحب الطائرة الشراعية الناقلة للمخدرات".واضاف انه "تم القاء القبض على صاحب الطائرة الشراعية الناقلة للمخدرات التي تم اسقاطها من قبل القوات الامنية مطلع شهر حزيران في منطقة سفوان - محافظة البصرة داخل احدى المقاهي وضبط بحوزته مبلغ مالي و شريحة هاتف إيرانية".

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