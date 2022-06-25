إحباط ’دگة عشائرية’ في بغداد واعتقال المتورطين بـ’الجريمة’

2022/06/25 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم السبت، احباط دگة عشائرية والقاء القبض على المتهمين قبل قيامهم بالجريمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة الحبيبية التابع الى قيادة شرطة بغداد احبطت دگة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية بعد محاصرة مجموعة من المتهمين حاولوا القيام بإطلاق النار على واجهة أحد المنازل وقيامهم بما يعرف بالدكة العشائرية".

وأضافت أنه "تم السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والعجلة التي كانوا يستقلونها والتوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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