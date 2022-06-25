التنسيقي يصطدم بتعقيدات البارتي واليكتي في تشكيل الحكومة

2022/06/25 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … رجح المحلل السياسي قاسم الغراوي ,السبت, تأخر تشكيل الحكومة القادمة بسبب تعسُر مفاوضات الإطار التنسيقي مع الحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.وقال الغراوي في حديث لـ ,/ المعلومة/, إنه “رغم المبادرات التي طرحها التنسيقي لتشكيل حكومةً توافقيةَ, إلَّا أن المشهدَ يبدو معقداً بسبب اختلاف الاحزاب الكردية على منصب رئيس الجمهورية باعتبارهِ […]

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