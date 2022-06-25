حركة امتداد تؤشر “مشكلة” النواب المستقلين: هذا ما يجب فعله!

2022/06/25 | 11:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت حركة “امتداد” النيابية المنبثقة من حراك تشرين، يوم السبت، امتلاك المستقلين فرصة لتكوين تحالف كبير بعيداً عن الأحزاب، وزيادة تأثيرهم داخل مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي، إن “المستقلين يملكون فرصة كبيرة لتكوين تحالف عابر لكل الخلافات، يكون هدفه تكوين كتلة بعيدة عن الأحزاب، وزيادة تأثيرهم داخل مجلس النواب، ولعبهم لدور المعارضة الحقيقية”.

وأضاف العبيدي، أن “كل من يقول المستقلون أصبحوا تحت خيمة الأحزاب لا يفقه من السياسة شيء”، مشيرا في ذات الوقت الى أن “مشكلة المستقلين تكمن في غياب الرؤية والقيادة”.

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