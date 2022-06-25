التخطيط تطلق مسحاً إحصائياً يرصد نسب التشغيل والبطالة

2022/06/25 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تطلق وزارة التخطيط خلال الشهر المقبل مسحاً إحصائياً يرصد نسب التشغيل والبطالة ومعرفة حجم القوى العاملة والعاطلين، ورجحت ارتفاع المعدلات المسجلة عن السابق.

وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في بيان إن "الشهر المقبل سيشهد إطلاق مسح إحصائي لرصد ومعرفة حجم القوى العاملة والعاطلين، وتحديد مؤشرات البطالة التي تزداد بين الشباب والخريجين".

وأضاف كاظم، أن "الجهاز لا يمتلك حتى الآن أرقاماً دقيقة عن هذه النسب، لذا سيظهر المسح الحالي معدلات اقرب إلى الواقع، ومن المتوقع أن تتباين بين محافظة وأخرى حسب المستوى التعليمي".

ورجح كاظم "ارتفاع نسب البطالة مقارنة بآخر مسح نفذه الجهاز بهذا الشأن في العام 2008"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الظروف العامة للبلد غير ملائمة للانفتاح على التجارب العالمية في مكافحة البطالة".

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