مبابي يكشف عن طموحاته في الموسم الكروي القادم

2022/06/25 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع سان جرمان.

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