الهند تحتجز الرئيس التنفيذ لأكبر شركة تطوير عقاري في دبي

2022/06/25 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم شركة إعمار العقارية الإماراتية، السبت، إن الشركة على علم بتقارير إعلامية عن احتجاز الرئيس التنفيذي للمجموعة أميت جين في الهند.

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