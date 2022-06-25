2022/06/25 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل مشاركته في القمة السعودية..الكاظمي يزور ايران خلال الساعات المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل مشاركته في القمة السعودية.. الكاظمي يزور ايران خلال الساعات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل مشاركته في القمة السعودية.. الكاظمي يزور ايران خلال الساعات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).