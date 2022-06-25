2022/06/25 | 12:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8V2wxGyvHQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد- كل مشكلة ولها حل مع د كريم الترابي المشاكل التعليمية في العراق .. الاسباب والنتائج والحلول) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد- كل مشكلة ولها حل مع د كريم الترابي المشاكل التعليمية في العراق .. الاسباب والنتائج والحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).