4 أسباب دفعت بايرن ميونخ لتجاهل ضم رونالدو

2022/06/25 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية الأسباب الكامنة وراء رفض نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.وأصبح مستقبل رونالدو في الأولد ترافورد غامضًا، خاصة بعد الفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 2022/23.وارتبط رونالدو بإمكانية مغادرة الأولد ترافورد هذا الصيف، ولكن المشكلة تتمثل في […]

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