الجيش الأوكراني: صواريخ أُطلقت من “بيلاروس” باتجاه منطقة “تشيرنيهيف الحدودية”

2022/06/25 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني السبت أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر فيسبوك “نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف.عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي …

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