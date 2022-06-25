الجيش الأوكراني: صواريخ أُطلقت من بيلاروس باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية

2022/06/25 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن صواريخ أُطلقت من أراضي بيلاروس، الحليف الدبلوماسي لموسكو، باتجاه منطقة تشيرنيهيف الحدودية في أوكرانيا في شمال شرق كييف.

وكتبت قيادة منطقة الشمال في القوات الأوكرانية في منشور عبر فيسبوك "نحو الساعة الخامسة صباحًا (02,00 ت غ)، تعرّضت منطقة تشيرنيهيف لقصف صاروخي مكثّف.



عشرون صاروخًا استهدفت قرية ديسنا وأُطلقت من أراضي بيلاروس (وأيضًا) من الجوّ"، مشيرًا إلى عدم سقوط ضحايا حتى الآن.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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