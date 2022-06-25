بالوثيقة.. المنتجات النفطية تحدد حصة الوقود للمولدات الاهلية بشهر تموز

2022/06/25 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، السبت، تحديد شركة المنتتجات النفطية لحصة وقود المولدات الاهلية في شهر تموز.

وبحسب الوثيقة، فأن "شركة توزيع المنتجات النفطية وجهت بتجهيز المولدات السكنية كافة بكمية 25 لتر لكل KVA مـن منتوج الگاز، مدعوم بالسعر الرسمي البـالغ 250 دينـار /للتـر لشهر تموز".

واضافت، أن "المباشرة بالتجهيز اعتبـاراً مـن تـاريخ25 حزيران الجاري".

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