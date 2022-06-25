قوباد طالباني يعلق على استهداف الشركات العاملة في الإقليم

2022/06/25 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

استبعد نائب رئيس وزراء كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، تأثر الشركات النفطية العاملة في الإقليم بالقصف الصاروخي مما قد يدفعها للمغادرة.

وقال طالباني في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "التحقيقات مستمرة في قضية القصف الصاروخي الذي تعرض له دانه غار في حقول كورمور الغازية في مدينة جمجمال".

وأضاف أن "القصف لم يسفر عن أضرار بشرية أو مادية"، لافتاً الى أن "الشركات العاملة في الحقل لن تتاثر بهذه التهديدات".

هذا وتعرض حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية إلى هجوم صاروخي ظهر يوم أمس الجمعة، فيما أكدت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم فتح تحقيق لمعرفة الجهات المتورطة.

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