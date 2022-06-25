صدور كتاب لغة الفيلم وجمالية السينما للدكتور جواد بشارة - جواد بشارة

2022/06/25 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة صدر عن دار أهوار في بغداد شارع المتنبي كتاب لغة الفيلم وجمالية السينما حول نظريات السينما الكبرى من إعداد وتأليف وتحرير وترجمة د.



جواد بشارة يهدف الكتاب إلى تزويد المكتبة العربية السينمائية والفنية بمادة قد لا تكون معروفة لدى عدد كبير من القراء عدا المتخصصين وطلاب وأساتذة السينما ويتمحور حول عرض ومناقشة جهود ونظريات كبار المنظرين للفن السابع وهو على جزأين سيصدر الجزء الأول قريباً عن دار ال ......





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