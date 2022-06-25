الصدر والمشروع الأيراني في العراق - زكي رضا

2022/06/25 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زكي_رضا قد يبدو للبعض من أنّ المالكي أو العامري هما الورقتان الأيرانيتان الرابحتان في نجاح المشروع الأيراني بالعراق، لكننا لو تابعنا السيد مقتدى الصدر وخطّه السياسي البياني لأكتشفنا من أنّه الجوكر في شدّة الورق الأيرانيّة، وهو من يجعل الهيمنة الأيرانيّة على العراق واقع حال صعب تغييره.



الصدر كما غيره يرفع شعار الأصلاح وليس الشعار الأهم وهو التغيير، ولو وافقنا الصدر أو غيره شعارهم في تنفيذ هذا المط ......





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