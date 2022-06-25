 الحراك الشعبي: الوضع في الفلوجة متشنج ومشحون بعد حادثة شقيق الحلبوسي

2022/06/25 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في الحراك الشعبي بمحافظة الانبار محمد دحام الدليمي , السبت , ان الوضع العام في الفلوجة مشحون ومتشنج بعد حادثة اعتداء شقيق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على امر فوج الطوارئ السادس العقيد عادل التبان, مشيرا الى ان حادثة الاعتداء متوقعة وذلك لتعميق السياسة الاقطاعية والهيمنة من قبل الحلبوسي وعائلته […]

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