أزمة بين كيروش ومصر تقرب المدرب البرتغالي من أسود الرافدين

2022/06/25 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشتعلت أزمة جديدة بين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والاتحاد المصري بكرة القدم.وقال مصدر مقرب من كيروش لـ”ايرث نيوز” إن “المدرب البرتغالي دخل في سجال ومشادة كلامية مع الاتحاد المصري بكرة القدم، بسبب العقوبة التي فرضت عليه من قبل الاتحاد الافريقي لعدم حضوره المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر والمغرب”.وبين ان “اتحاد الكرة […]

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