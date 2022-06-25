2022/06/25 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط ، اليوم السبت 25 حزيران 2022، بالتظاهر أمام مبنى وزارة النفط ، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من قبل الوزارة خلال السنوات السابقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية يتظاهرون أمام مبنى وزارة النفط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو شركة توزيع المنتجات النفطية يتظاهرون أمام مبنى وزارة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).