أين ظهرت الفلسفة ؟ - سعود سالم

2022/06/25 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدمالعودة المحزنة لبلاد اليونان٢-;- ـ كيف ظهرت الفلسفة ؟هناك تساؤلات عديدة بخصوص مصدر الفكر الفلسفي وطبيعته، هل الفلسفة بضاعة شرقية أم غربية ؟ هل ظهرت في الشرق ونمت وتطورت في الغرب ؟ أم أنها كما يقال معجزة الشعب اليوناني وبضاعة يونانية محلية ؟ اليونانيون أنفسهم أنقسموا إلى فريقين، أرسطو أكد إن الفلسفة بدأت في القرن السادس قبل الميلاد مع طاليس الملتي.



أما ديوجينيس ال ......





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