4 اسباب وراء رفض باير ميونخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2022/06/25 | 12:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت تقارير صحفية الأسباب الكامنة وراء رفض نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وأصبح مستقبل رونالدو في الأولد ترافورد غامضًا، خاصة بعد الفشل في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 2022/23.

وارتبط رونالدو بإمكانية مغادرة الأولد ترافورد هذا الصيف، ولكن المشكلة تتمثل في النادي القادر على الظفر بخدماته والإيفاء بمطالبه المالية.

وظهرت تقارير صحفية أمس تفيد بأن بايرن ميونخ يمثل خيارًا بالنسبة لـ رونالدو هذا الصيف، وهو ما نفاه المدير الرياضي لبطل الدوري الألماني.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الألمانية، فإن “هناك أربعة أسباب دفعت بايرن ميونخ إلى تجاهل فكرة التعاقد مع رونالدو”.

وأوضحت أن “السبب الأول يتمثل في رغبة بايرن ميونخ في الحفاظ على هيكل أجور صحي داخل الفريق، مع العلم أن رونالدو يكسب 30 مليون يورو صافي”.

وتابعت “أما السبب الثاني فهو سن رونالدو الذي يبلغ من العمر حاليًا 37 عامًا، والثالث يعبر عن طريقة لعب بايرن ميونخ والتي تعتمد على الضغط والركض”.

وأشارت إلى إن “بايرن ميونخ يرى انه في حاجة إلى تشكيلة شابة، وعلاقات صحية في غرفة الملابس، مع وجود مدرب ليس كبيرًا في السن بشكل مفرط”.

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